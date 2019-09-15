رياضة | بعد الانتهاء من جدول الدورى.. اتحاد الكرة يحسم ملف مدرب المنتخب والإعلان خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الانتهاء من جدول الدورى.. اتحاد الكرة يحسم ملف مدرب المنتخب والإعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ومحمد فضل المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، للإعلان عن مدرب المنتخب الجديد خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور ال 16.

واستقر مسؤولى الجبلاية على المدير الفنى للنادى المصري أيهاب جلال والذى سيتم الإعلان عن توليه المسؤولية خلال ساعات خاصة بعد الفوز اليوم على ماليدى بطل زنجبار فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برباعيه لهدف خارج الأرض.

- موعد الإعلان



وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.

-الجهاز المعاون فى حال تولى إيهاب جلال



يتمسك إيهاب جلال بضم حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصري للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والذى عمل من قبل مع جلال أيضاً فى مصر المقاصة ويتمسك أيضاً جلال بضم مصطفي كمال كمدرب للحراس فى الجهاز الجديد والذى عمل أيضاً مع جلال فى كل الفرق التى دربها وهم مصر المقاصة والزمالك وكان له تجربة لم تستمر طويلاً كمدرب لحراس مرمى النادى الأهلى فى العام السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يمانع جلال فى إختيار اتحاد الكرة لمساعد أخر ليعمل داخل الجهاز الفنى وأيضاً.

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-مسيرة إيهاب جلال التدريبية



ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقود الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.

-تصريحات إيهاب جلال



وكان إيهاب جلال قد أكد خلال تصريحات صحفية امس، انه ينتظر فقط حسم الأمور مع ناديه من أجل الرحيل لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتى نظمتها مصر.

وأكد جلال أن الإتفاق مع اتحاد الكرة حول تدريبه للمنتخب ينقصه فقط بعد الرتوش الأخيرة وتعد أبرزها الحصول على إذن للرحيل عن النادى المصري.