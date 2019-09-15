رياضة | موقف الزمالك من التجديد لحازم إمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من التجديد لحازم إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك حول مصير حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بسبب مطالب البعض بعدم التجديد له ورحيله مع نهاية الموسم المقبل، حيث يتبقى في عقده موسم واحد فقط ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب تراجع مستوى اللاعب والإصابات المتكررة له وهو ما دفعهم للتفكير بشكل جدي في عدم التجديد له والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق وعدم التجديد له بسبب عدم الحاجة له والاعتماد على التونسي حمدي النقاز بشكل أساسي في الجبهة اليمنى والبحث عن لاعب جديد في مركز الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل.

وفاوض الزمالك كل من رجب بكار وعمر جابر في الفترة الماضية لضمهم إلى الفريق لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب تمسك نادي بيراميدز باستمرار الثنائي مع الفريق الذي يخوض مباريات صعبة في مشوار افريقيا وبطولة الدوري.

ويقدم النقاز مستويات مميزة مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه طوال الفترة الماضية وحصل على ثقة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق والذي يضع عليه آمال كبيرة وسط إجادته في الجانبين الدفاعي والهجومي بصورة كبيرة على عكس حازم إمام والذي يعاني بشكل كبير من مشكلة الإصابات المتكررة له وهو ما يؤثر على فرص مشاركته مع الفريق والحصول على فرصته بشكل كامل خلال الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

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وخسر الفريق أمام جينيرسون فوت السنغالي أمس بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، ويقام لقاء العودة نهاية الشهر الجاري على ستاد برج العرب وسط رغبة الإدارة في خوض المباراة على ستاد القاهرة والاستفادة من حضور الجماهير لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري حضور 10 آلاف متفرج لمباراة السوبر على ستاد برج العرب بعد فترة طويلة من غياب الجماهير عن المباريات وبالتحديد لقاءات القمة التي أقيمت طوال الفترة الماضية بدون حضور الجماهير وسط حالة الشحن الموجودة بين جماهير القطبين لكن الجبلاية تحاول تهدئة الأمر.

حازم محمد عبد الحميد إمام لعب لنادي الزمالك للشباب. تبدأ قصة تصعيد اللاعب الشاب في الدوري المصري موسم 2009-2010 عندما ساءت نتائج الفريق الأول لنادي الزمالك ووصل لمراكز متأخرة نظراَ لتاريخ النادي العريق وانه أحد اقطاب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على مر التاريخ منذ انشائه عام 1911، وكان حازم امام كما يحب ان يسميه البعض تيمنا باللاعب السابق للزمالك حازم إمام وقد كان ظهور حازم امام بمستوى لافت للنظر قبل مباراة النادي الأهلي بثلاث مباريات وكانوا يتوقعون منه التألق ولم يخيب امالهم فقد ظهر اللاعب بمستوى باهر يفوق الخيال والمنتظر منه وقد تفوق على اللاعب جيلبرتو ظهير أيسر النادي الاهلي واتيحت له الكثير من الفرص كاد ان يسجل منها ولكن الحظ لم يحالفه لدرجة وصل بعدها ان طالبت جماهير نادي الزمالك بارتداء اللاعب القميص رقم "14" الذي كان يلبسه حازم إمام من قبله، ويرتدي اللاعب حاليا القميص رقم (7).

اختار الكابتن حسن شحاتة حازم إمام للانضمام لمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية 2010، وكانت أول مباراة دولية لحازم أمام أمام منتخب مالاوي التي أقيمت بالقاهرة يوم 29 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل 1-1 ولكن استبعده حسن شحاتة بعدها من قائمة الـ23 لاعب المنضمين لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 بأنجولا.