رياضة | لاعب الهلال السابق يفتح النار على لوشيسكو: المدرب لا يناسب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الهلال السابق يفتح النار على لوشيسكو: المدرب لا يناسب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد الحربي الإعلامي والناقد الرياضي ولاعب الهلال السابق، عن أداء المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال.

وقال أحمد الحربي في تصريحات إذاعية: "الفوز شيء والاستحقاق شي آخر، الهلال لم يظهر بمستوى جيد أمام الأهلي والرائد بسبب أخطاء فنية في طريقة المدرب التي لا تتناسب مع الفريق".

ووضح: "المدرب لوشيسكو يلعب بتكتيك لا يناسب لاعبي فريقه، اللاعبين طريقتهم اللعب من منطقة المناورات والخطورة على الخصوم، كيف يبدأ جيوفينكو الهجمة من تحت 60 متر عن مرمى المنافس، وهو خطورته في الـ 18، المدرب أصابني بالإحباط؟!".

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الجدير بالذكر أن فريق الهلال سقط في فخ التعادل والفيحاء بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.

وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.