شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام المصرية تستبعد اتحادين من إدارة مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام بدأت إجراء اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي، لإدارة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية إن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام بأنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب.

وأوضح أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام و مجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.