الان تتابع اختيار رئيس جديد للاتحاد العربي لكرة القدم خلفا لتركي آل الشيخ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
ينطلق غدا الإثنين، الاجتماع الـ25 للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، والذي سيكون على جدول أعماله إعلان رئيس جديد للاتحاد، بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ من منصبه، يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يسبق هذا الاجتماع، انعقاد الدورة الـ 69 للجمعية العمومية تحت رئاسة محمد روراوه، الرئيس المكلف، لاستعراض أهم التقارير الإدارية والمالية والفنية التي من أهمها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020.
وأكد الأمين العام للجمعية العمومية للاتحاد العربي، انتهاء الأمانة من كل التحضيرات لا نعقاد الجمعية العمومية، مرحبًا بجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في المملكة.
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