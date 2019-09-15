شكرا لقرائتكم خبر عن «وادي» يقود المصري للفوز على بطل زنجبار برباعية في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق المصري البورسعيدي، في الفوز على مضيفه ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مقابل هدف بذهاب الدور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على ملعب عمان بزنجبار.

وسجل أهداف المصري الثنائي محمود وادي – سجل ثلاثة أهداف بالمباراة – في الدقيقة 27 عبر ضربة رأس، وتابعه حسين على في الدقيقة 33.

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وفي الدقيقة 40، جدد المهاجم الفلسطيني محمود وادي هز شباك منافسه بالهدف الثاني له والثالث للمصري.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بدقيقتين «ق 43»، نجح أصحاب الأرض في خطف هدف حفظ ماء الوجه، لينتهى الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف لصالح الضيوف المصريين.

ومع بداية الشوط الثاني، عاود محمود وادي الكرة، وسجل الهدف الثالث له والرابع لأبناء المدينة الباسلة ليحقق لقبا شخصيا خلال البطولة «هاتريك».