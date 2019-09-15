شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير سان جيرمان تفتح النار على «نيمار» فى الظهور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أزمة البرازيلى نيمار دا سيلفا وجماهير باريس سان جيرمان الفرنسى مستمرة، لاسيما بعد الظهور الأول للاعب مع الفريق الباريسى مساء أمس الأول أمام ستراسبورج، والذى انتهى بفوز نادى العاصمة الفرنسية بهدف دون رد، سجله نجم السامبا البرازيلية.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نيمار تعرض لهجوم عنيف من جانب جماهير باريس سان جيرمان المتواجدة فى المدرجات، كما رفعت لافتات ضد اللاعب، وذلك بسبب رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كان نيمار قد ارتبط اسمه بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى برشلونة مرة أخرى، لكن المفاوضات تعثرت بسبب طلبات نادى العاصمة الفرنسية التى رفضتها إدارة البارسا.

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ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل مباراته ضد ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا، المقرر لها بعد غد الأربعاء، ولكن لن يستطيع نيمار المشاركة بسبب قرار الإيقاف من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «ويفا».

من جانبه، كشف نيمار أسباب رغبته فى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث قال: «كان لدى سببى وكنت أريد الرحيل وهذا أمر واضح. فعلت كل ما أستطيع فعله، لكن النادى لم يتركنى أرحل. لن أدخل فى تفاصيل حيث بدأت صفحة جديدة».

وتابع النجم البرازيلى: «هذه أول مرة أقول فيها هذا الأمر وستكون كذلك آخر مرة، لأن تركيزى الآن ينصب على اللعب مع باريس وأتمنى أن أساعد فريقى فى مبارياتنا». وقال نيمار: «هذه ليست أول مرة أتعرض فيها لصيحات استهجان.. أتعرض لصيحات استهجان خارج أرضى فى البرازيل.. هذا أمر سيئ، لكنى أعرف أن كل المباريات بدءا من الآن ستكون مباريات خارجية. ليس لدى أى شيء سيئ ضد المشجعين أو الفريق. لا أحتاج منهم الهتاف باسمى أو الوقوف خلفى، أريدهم فقط دعم سان جيرمان».

واختتم تصريحاته قائلا: «هم يقولون إن باريس سان جيرمان أكبر من أى لاعب.. هم بحاجة إلى نسيان هذا اللاعب ودعم الفريق، وهذا أهم من إطلاق صيحات الاستهجان.. هذا لا يزعجنى على الإطلاق.. لكنه أمر محزن جدا ويؤثر على زملائى».