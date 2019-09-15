شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تحكيم أجنبي لسوبر الأهلي والزمالك.. واستبعاد حكام سويسرا وصربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر اتحاد الكرة المصري بيانًا لتوضيح عملية اختيار حكام مباراة السوبر، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي، بطل الدوري، والزمالك، بطل الكأس.

وجاء البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد كالآتي:

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«بدأت، اليوم، الأحد، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور إجراء اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

وصرح الكابتن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بأن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام بأنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب.

وأشار الكابتن جمال الغندور إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقًا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام و مجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معًا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب».