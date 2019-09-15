آخر تفاصيل اصابة لوكاكو ومدى لحاقه بمباراة  سلافيا براج

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الأحد 15 سبتمبر 2019

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بات قريبًا من اللحاق بمباراة سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.



ويستضيف إنتر ميلان نظيره سلافيا براج، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب جوسيبي مياتزا.

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ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن لوكاكو شارك في جزء خفيف من مران اليوم حتى لا تتفاقم إصابته، وبالتالي بات قريبًا من اللحاق بالمباراة.

وبدأ لوكاكو مباراة إنتر ميلان وأودينيزي، أمس السبت، في الدوري الإيطالي، التي حسمها إنتر بهدف دون رد، لكنه خرج قبل نهاية المباراة بسبب إصابة في الظهر.