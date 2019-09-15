وادي يقود المصري لفوز كبير في زنجبار بكأس الاتحاد الافريقي

Advertisements الأحد 15 سبتمبر 2019 قاد محمود وادي مهاجم منتخب فلسطين فريقه المصري البورسعيدي إلى فوز كبير 4-1 على مستضيفه ماليندي من زنجبار في ذهاب الدور الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز وادي ثلاثة أهداف للمصري ليقترب الفريق البورسعيدي من التأهل للدور الثالث إذ يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين لبلوغ الدور التالي. Advertisements ومنح وادي هدف التقدم في الدقيقة 27 قبل أن يعزز حسن علي النتيجة بعدها بست دقائق. وجعل وادي النتيجة 3-صفر للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق لكن صاحب الأرض قلص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط. وسجل وادي هدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 52. Advertisements

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