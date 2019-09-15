ثلاثية بورنموث في مرمى ايفرتون تحسن من وضعه في ترتيب الدور الإنجليزي

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الأحد 15 سبتمبر 2019

حقق بورنموث فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون 3 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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وسجل أهداف بورنموث كالوم ويلسون (هدفين) في الدقيقتين 23 و72 وريان فريزر في الدقيقة 67، بينما أحرز لإيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 44.

ورفع بورنموث رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام وست هام وساوثهامبتون وإيفرتون أصحاب المراكز من التاسع للحادي عشر على الترتيب.