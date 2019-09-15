لاتسيو يتعرض لخسارة فادحة أمام سبال 

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الأحد 15 سبتمبر 2019
ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم، تعرض نادي لاتسيو لهزيمة مريرة على يد ضيفه سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد أن تقدم الفريق في الشوط الأول بهدف مقابل لاشيء.
وسجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الأول في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني، تراجع أداء لاعبي لاتسيو إستغل سبال ذلك بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق المهاجم أندري بيتانيا.
وفي الدقيقة 91، نجح اللاعب جاسمن كورتيتش في تسجيل الهدف الثاني لسبال، ليجر لاتسيو إلى الهزيمة الأولى هذا الموسم.
وفي مباراة ثانية، قلب بولونيا تأخره أمام بريشيا بنتيجة 3-1 إلى إنتصار مثير بنتيجة 4-3 خارج الديار، فيما إستطاع كالياري أن يحقق فوزه الأول وجاء على حساب بارما خارج في تارديني بنتيجة 3-1.
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