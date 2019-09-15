شكرا لقرائتكم الجبلاية تتواصل مع الاتحادات الأوروبية لاختيار حكام السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن جانبه أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، أن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية ، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

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وأضاف الغندور، أنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب.

أشار الغندور، إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك ، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام و مجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.