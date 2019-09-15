شكرا لقرائتكم المصري يسحق بطل زنجبار برباعية مقابل هدف فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة المصري بفوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم ً باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية.

مع بداية الشوط الثاني واصل المصري سيطرته على اللقاء و نجح الضغط فى إحراز محمود وادي لهدفه الثالث " ليسجل أول هاتريك له مع المصري فى البطولة الأفريقية الكونفدرالية ، لتصبح النتيجة 4 / 1 ، ويهدأ اللقاء من قبل لاعبى المصرى ويلجأ للعب على الهجمات المرتدة ويهدر لاعبيه أكثر من 6 أهداف مؤكدة لينتهي اللقاء بفوز كبير للمصري 4 / 1.

سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و 41 و 50 " هاتريك " وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33 .

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بدأ المصرى مباراة مالندى بتشكيل، مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى ، وتواجد على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واستن اموتو.

استحوذ لاعبو المصرى على معظم مجريات المباراة وكانو الأكثر خطورة على المرمى وتحديدا فى الشوط الأول الذى إنتهي بتقدم المصري 3 / 1 ،وأضاع لاعبو المصرى أكثر من فرصة هدف محقق، عن طريق محمود وادى، والذى وصل بالكرة إلى مرمى الفريق الزنجبارى، أكثر من مرة، إلا أنها خرجت بجوار القائم، ولم يكتف وادى بالتسديدة بل وصل إلى المرمى مرة أخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.