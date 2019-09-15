شكرا لقرائتكم مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، 24 من شهر نوفمبر المقبل، موعداً لمواجهة الزمالك وبيراميدز فى الأسبوع السابع من بطولة الدورى الممتاز فى نسختها القادمة التى ستنطلق يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى، على أن يقام لقاء الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى.

كما حددت لجنة المسابقات، 18 من شهر يناير القادم موعدا لمباراة بيراميدز والأهلى التى ستقام على ستاد الدفاع الجوى فى الأسبوع السادس عشر على أن يقام اللقاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.