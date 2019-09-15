شكرا لقرائتكم مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، 24 من شهر نوفمبر المقبل، موعداً لمواجهة الزمالك وبيراميدز فى الأسبوع السابع من بطولة الدورى الممتاز فى نسختها القادمة التى ستنطلق يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى، على أن يقام لقاء الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى.
كما حددت لجنة المسابقات، 18 من شهر يناير القادم موعدا لمباراة بيراميدز والأهلى التى ستقام على ستاد الدفاع الجوى فى الأسبوع السادس عشر على أن يقام اللقاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية فى النسخة القادمة من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى ستاد جهاز الرياضة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجارى وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهم طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.
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