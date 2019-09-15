شكرا لقرائتكم 24 يناير موعدا لنهاية الدور الأول للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهم طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.
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