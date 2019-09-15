شكرا لقرائتكم 23 سبتمبر الجارى موعد بداية مباريات الأهلي و الزمالك فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباريات الأهلى والزمالك فى الأسبوع الأول من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، بعد إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمى.

وبذلك سيلتقى الأهلى يوم الإثنين بعد القادم مع سموحة على ستاد برج العرب فى الخامسة والنصف مساءً وسيلتقى فى نفس اليوم فى الثامنة مساءً، الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى على ستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك يوم الجمعة القادمة، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع فى بطولة السوبر المصرى ثم يفتتح القطبين بعد ذلك مبارياتهما فى الدورى يوم الإثنين بعد القادم.