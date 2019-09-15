شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك بعد الخسارة من بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على إجراء اتصالاً هاتفيًا مع إسماعيل يوسف عضو المجلس ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول فى السنغال، من أجل الاطمئنان على البعثة، والوقوف على كافة الأمور التى تحدث هناك فى الوقت الحالى. وأكد مرتضى منصور، ثقته في قدرة الفريق على التأهل لدور الـ 16 بدورى أبطال أفريقيا، رغم الخسارة من فريق جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى مباراة الذهاب دورى الـ 32 التى جمعتهما أمس السبت.

وطلب رئيس القلعة البيضاء من الجميع التركيز في لقاء السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، لحصد بطولة جديدة للفريق. ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الخامسة مساء غد، الاثنين قادمة من السنغال، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه الثلاثاء استعدادا لمواجهة السوبر، وجاءت ظروف الطيران لتجعل الأبيض يبدأ الاستعدادات للسوبر من السنغال، حيث ستتوجه البعثة فى الحادية عشرة مساء اليوم من السنغال إلى المغرب قبل استقلال رحلة العودة إلى القاهرة.