شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يضم التونسى أيمن الطرابلسى على سبيل الاعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الاعارة موسماً واحداً بنية البيع النهائي فى حالة قناعة الجهاز الفنى للفريق بقيادة مختار مختار بإمكانيات اللاعب الفنية .

ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وكان أيمن الطرابلسى صاحب الـ 27 عاماً قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معاراً من النجم الساحلى.

وكان الانتاج الحربى قد حرص على إتمام إجراءات انتقال الطرابلسى فى تكتم شديد خوفاً من فشل الصفقة حيث نجح خالد مهدى مدير الكرة فى التوصل لإتفاق مع مسئولى النجم الساحلى لإتمام الصفقة وأنهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة ليحضر للقاهرة ويوقع العقود .

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ومن المقرر أن ينتظم أيمن الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج الحربى بداية من الغد استعداداً للموسم الجديد . وكان مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قد تابع اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .