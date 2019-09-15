شكرا لقرائتكم قلب دفاع الأهلى بدون صمام بديل أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو داخل النادي الأهلى حالياً على مباراة الزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، والتي تقام على كأس السوبر المصري بملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويعاني دفاع الأهلي وبالتحديد مركزي قلب الدفاع من غيابات مؤثرة محتملة، تتمثل فى الثنائي المصاب حتى هذه اللحظة رامي ربيعة وأيمن أشرف، وهو ما يعني -حال تأكد غيابهم-، مشاركة الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم بشكل أساسي، على أن تكون الدكة الحمراء خالية من البدائل فى هذا المركز.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثلاثي رامي ربيعة وأيمن أشرف أو سعد سمير لتجهيز واحد منهم على الأقل لمباراة السوبر المرتقبة ليكون أياً منهم بديل على الدكة للثنائي الأساسي محمود متولى وياسر إبراهيم.