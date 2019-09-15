الغندور يتحدث عن أحوال التحكيم الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل

وقرر اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، وتم مخاطبة أكثر من 8 دول أوروبية على رأسها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا لتعيين طاقم حكام للمباراة.

حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إنطلاق بطولة الدورى الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري بمشاركة 18 نادياً.

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واستقر الاتحاد المصرى لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بطلى مسابقتى الدورى والكأس لموسم 2017 ــ 2018 فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج، مناصفة بين الناديين "5 آلاف مشجع لكل فريق".

وناشد الاتحاد المصرى لكرة القدم الجماهير الالتزام بالروح الرياضية وقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

ويطرح مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تذاكر مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية، وتحديد أماكن بيع التذاكر سواء بالقاهرة أو الإسكندرية.