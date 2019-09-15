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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى والزمالك بالدورى قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل، بعد إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمى. موعد مباراة الأهلى والزمالك بالدورى ومن المقرر أن يلتقى الأهلى فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى مع سموحة بينما سيلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى وسيلتقى القطبين فى مواجهة يوم الجمعة القادمة، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع فى بطولة السوبر المصرى.

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