شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن جاهزية بن شرقي لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان بن شرقي ، قد غاب عن الزمالك فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعتهما أمس السبت على ملعب الأخير بالسنغال، فى إطار منافسات دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1، حيث غاب اللاعب بسبب معاناته من "مغص معوى".
وكشف مصدر مسئول بنادي بالزمالك، أن حالة أشرف بن شرقي تحسنت صباح اليوم الأحد، وسيشارك فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بشكل طبيعى والتى تبدأ اليوم، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى السوبر.
ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الخامسة من مساء غد، الاثنين قادمة من السنغال ، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه الثلاثاء استعدادا لمواجهة السوبر، حيث جاءت ظروف الطيران لتجعل الأبيض يبدأ الاستعدادات للسوبر من السنغال، حيث ستتوجه البعثة فى الحادية عشرة مساء اليوم من السنغال إلى المغرب قبل استقلال رحلة العودة إلى القاهرة.
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