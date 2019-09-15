شكرا لقرائتكم النصر يبحث عن نصف النهائي عبر بوابة السد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر السعودي لحجز مقعده في الدور نصف النهائي، حينما يحل يوم الاثنين ضيفاً ثقيلاً على السد القطري، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

ووضع النصر قدماً في الدور نصف النهائي عقب فوزه ذهاباً 2-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد عودة المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف الفريق إلى القائمة الاساسية عقب غيابه عن لقاء الذهاب الماضي بسبب الاصابة.

وسيعود المدافع عمر هوساوي إلى القائمة الاساسية مجدداً عقب غيابه في المباراتين الماضيتين أمام الفتح والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليكون بجانب زميله عبدالله مادو، بالاضافك الى زميليه يحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين الغائبين عن الفريق منذ بداية الموسم بسبب الاصابة.

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ويعلم النصراويون أن التأهل لن يكون سهلاً إذ أن الخسارة بهدف نظيف تعني مغادرة البطولة وهو ما سيجعل فيتوريا يبحث عن هدفٍ مبكر لكي يزيد الضغط على مضيفه الذي يبحث عن الفوز فقط.

وفي المقابل لن تكون مهمة السد سهلة كونه سيواجه بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالاضافة إلى أنه خسر لقاء الذهاب على الرغم من أنه كان البادئ بالتسجيل.

ولم يخض السد أي لقاء منذ يوم 31 اغسطس حينما اكتسح الشحانية 7-1 في الدوري القطري بعكس النصر الذي واجه جاره الشباب يوم الجمعة الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعول الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد كثيراً على مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح والذي استعاد حاسية التهديف هذا الموسم بعد تسجيله سوبر هاتريك في مرمى الشحانية في آخر مباريات الفريق بعد غيابه عن التسجيل في 4 لقاءات سابقة.

ويدخل السد المباراة بفرصة واحدة وهي الفوز بنتيجة 1-صفر، أو الفوز بفارق أكثر من هدف بعد انتهاء مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1.