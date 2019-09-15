شكرا لقرائتكم بايرن يعلن إصابة النمساوي ألابا في الفخذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن ظهيره النمساوي ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ، ما سيبعده عن انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

وتعرض ألابا(27 عاماً) لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال عملية الاحماء قبل المباراة ضد المضيف لايبزيغ السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأعلن العملاق البافاري يوم الأحد أن الظهير الدولي سيغيب لفترة غير محددة، وذلك في أعقاب خضوعه لفحص طبي.

ويستعد بايرن الباحث عن لقب دوري الأبطال منذ تتويجه الأخير عام 2013، لبدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك باستضافة النجم الأحمر الصربي الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي الذي حل في العام الماضي وصيفا لمواطنه ليفربول بطل القارة العجوز.