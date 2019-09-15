شكرا لقرائتكم أتالانتا يستعد لـ"دوري الأبطال" بالفوز على جنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر أتالانتا جاهزيته لخوض غمار دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الجاري بعدما هزم مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف في ثالث جولات الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل لويس مورييل هدف التقدم لأتالانتا من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ، وتعادل دومينيكو كريشيتو لجنوى من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حسم دوفان زاباتا اللقاء لصالح أتلانتا بهدف قاتل.

واستعاد أتالانتا اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام تورينو قبل فترة التوقف الدولي وانتزع الفوز الثاني له على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويقفز للمركز فيما تجمد رصيد جنوى عند أربع نقاط وتراجع للمركز التاسع.