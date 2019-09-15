إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بلقب مونديال السلة للمرة الثانية









اسماء السيد - توجت إسبانيا الأحد بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها الأحد على الأرجنتين 95-75 في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الصين.

وهذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد تتويجه عام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في النسخة الأولى للبطولة عام 1950.

وفي المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في بكين، لم تقدم الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال 2002، المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.