عودة وبرونزية فرنسية على حساب أستراليا









اسماء السيد - أنهى المنتخب الفرنسي مشاركته في كأس العالم في كرة السلة التي تختتم الأحد في الصين، بانتزاع الميدالية البرونزية على حساب منافسه الأسترالي، بفوزه عليه بنتيجة 67-59 في مباراة المركز الثالث في بكين.

وتمكن المنتخب الفرنسي الذي حقق مفاجأة كبيرة في ربع النهائي بإقصاء المنتخب الأميركي بطل النسختين الأخيرتين، من التفوق على منافسه الأسترالي الذي خسر في نصف النهائي أمام إسبانيا، على رغم تأخره بنهاية الشوط الأول بفارق تسع نقاط (21-30).

لكن الفرنسيين الذين خسروا في نصف النهائي أمام الأرجنتين، تمكنوا من قلب النتيجة في الشوط الثاني، لاسيما بفضل ناندو دو كولو أفضل مسجل في المباراة مع 19 نقطة ونيكولا باتوم لاعب تشارلوت هورنتس الأميركي (تسع نقاط وثلاث متابعات وست تمريرات حاسمة)، من نيل البرونزية للمرة الثانية تواليا.

وقال مدرب المنتخب الفرنسي فنسان كوليه "بالنسبة إلينا حققنا أمرا مميزا جدا ومهما، لاسيما بعد شوط أول صعب جدا"، معتبرا أن لاعبيه "بدأوا بتمرير الكرة بشكل أفضل في الشوط الثاني ولهذا السبب فزنا بالمباراة".

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أضاف "العديد من المنتخبات كانت لتستلم، حتى المحاولات السهلة كنا نخسرها في الشوط الأول".

وقاد لاعب أورلاندو ماجيك الفرنسي إيفان فورنييه عودة منتخب بلاده في الربع الثالث، اذ ساهم في تقليص الفارق الى نقطتين قبل 1:31 دقيقة من نهاية هذا الربع، وصولا الى التقدم 47-46 في مطلع الربع الأخير.

وأنهى الفرنسيون الربع الأخير لصالحهم بنتيجة 25-13.

ولدى أستراليا، كان جو إينغلز لاعب يوتا جاز الأميركي، الأفضل مع 17 نقطة وخمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، ليكتفي منتخب بلاده بالمركز الرابع، وهو الأفضل له في مشاركاته في كأس العالم.

ولم يسبق لأستراليا تخطي عتبة ربع النهائي في 11 مشاركة قبل 2019.