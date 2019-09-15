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الأهلى والزمالك يفتتحان مبارياتهما فى الدورى يوم 23 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباريات الأهلى والزمالك فى الأسبوع الأول من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، بعد إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمى.

وبذلك سيلتقى الأهلى يوم الإثنين بعد المقبل مع سموحة على استاد برج العرب فى الخامسة والنصف مساءً وسيلتقى فى نفس اليوم فى الثامنة مساءً، الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع فى بطولة السوبر المصرى ثم يفتتح القطبين بعد ذلك مبارياتهما فى الدورى يوم الإثنين بعد المقبل.

 

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