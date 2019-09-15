اتحاد الكرة يُحدد 24 يناير موعدًا لنهاية الدور الأول من بطولة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، 24 من شهر يناير المقبل، موعدًا لنهاية الدور الأول من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان جداول البطولة بشكل رسمى من قبل لجنة المسابقات.
ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى استاد جهاز الرياضة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجارى.
وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهى طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.
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