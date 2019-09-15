أبو القاسم يحصد ذهبية كأس العالم للجمباز فى فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج علي أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطنى للجمباز، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته فى منافسات جهاز الحلق ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى فرنسا. وجاء اللاعب المصرى فى المركز الأول برصيد 14.950 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 14.930 نقطة، وفى المركز الثالث لاعب المنتخب اليابانى بـ14.600 نقطة. Advertisements يذكر أن اللاعب حقق مؤخرا أيضا فضية بطولة كأس العالم بالمجر، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب. وتضم بعثة المنتخب في البطولة اللاعب على أبو القاسم واللاعبة ماندى عصام والمدربين زكريا محي الدين ودايموند ليجونز، بالإضافة إلى الحكام ياسر زايد ورضوى الجوهرى.

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