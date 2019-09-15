شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج: تتويج نور الطيب بالبطولات يمنحنى حافزا للتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن دور زوجته نور الطيب المصنفة الخامسة للسيدات فى تفوقه وحفاظه على صدارة التصنيف العالمى، وذلك على هامش حضور البطل المصرى فى المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل بطولة CIB التى تقام فى الأهرامات أكتوبر المقبل.

وجاءت إجابات على فرج على تساؤلات الخليج 365 كالتالى:





علي فرج

ماذا تمثل لك عودة بطولة الأهرام فى اسمها الجديد CIB؟

لا تكفى الكلمات للتعبير عن أهمية بطولة الأهرام، لأنها السبب الرئيسى فى صدارة مصر للاسكواش، بعد تألق برادة وكريم درويش وعمرو شبانة، الذى فتح الباب أمام جيل جديد فى اللعبة قاده إلى العالمية، وأقل شكر يمكن تقديمه بعد عودة هذه البطولة هو أن نضمن لقبى الرجال والسيدات لمصر.



علي فرج



المنافسة بدأت مبكراً فى الموسم الجديد بمواجهة الشوربجى فى نهائى بطولة الصين.. ما خطتك للحفاظ على صدارة التصنيف؟

خطتى هى نفس خطة الموسم الماضى، أن أعمل على نقاط قوتى وأتجنب الأخطاء قدر الإمكان، وأدرس الخصم بشكل جيد، وأعمل أيضاً على رفع مستوى اللياقة فعليها دور كبير فى تجنب الإصابات، وأود تقديم الشكر لوادى دجلة وكريم درويش وزوجتى نور الطيب وعائلتى على الدعم المستمر.

بخصوص نور الطيب وتتويجها ببطولة الصين.. حدثنا عن كواليس المباراة النهائية؟

اعتدنا تقريباً أن نلعب مباراة نهائية فى نفس التوقيت، أحرص على بدء عمليات الإحماء قبل مباراتها وأخطف الأنظار من على الأطراف أثناء عملية الإحماء، "لما بتكسب بتدينى حافز كبير جداً إنى أحقق اللقب معاها".

يبدو أنها تبدأ الموسم بشكل مختلف هذا العام.. كيف ترى استعداداتها للموسم الجديد؟

نور لديها إصرار غير طبيعى، عندما تتعرض للخسارة تؤدى التمرين بشكل أكثر قوة، وبعد تراجعها فى التصنيف من المركز الثالث إلى الخامس جعلها تخوض فترة إعداد قوية جداً فى الصيف، وظهر ذلك فى نتيجة بطولة الصين بعدما تغلبت على بطلة كبيرة جداً مثل رنيم الوليلى المصنفة الأولى على العالم، وخاضت مباريات قوية فى مشوار البطولة أيضاً أمام نوران جوهر وغيرها من اللاعبات وتمكنت من تحقيق الفوز.

هل تخططان للتتويج بلقب CIB سوياً؟

بالتأكيد الجميع يفكر فى ذلك، ولكن الفائز سيكون الأكثر اجتهاداً وذكاءً، وأتمنى تحقيق ذلك معاً.



الحضور فى القرعة



الحضور في القرعة



الصحفيين



القرعة



جانب من القرعة



جانب من حضور الصحفيين

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حازم أمام



رنيم الوليلي



رنيم الوليلي



عاصم خليفة



علي فرج ورنيم الوليلي



عمر الأيوبي



عمرو منسي



قرعة بطولة العالم للأسكواش (2)



قرعة بطولة العالم للأسكواش



قرعة بطولة العالم



كريم درويش



مراسم القرعة



ناردين فرج



نجوم القرعة



هشام عز العرب