ميسي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة دورتموند

ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، عاد إلي التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم الأحد، تحضيراً لمباراة بوروسيا دورتموند الألماني بعد غد، الثلاثاء، علي ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، خلال مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

فيما إزادت حظوظ ليونيل ميسي في الحضور مع برشلونة للمرة الأولي هذا الموسم أمام بروسيا دورتومند، لكن يبقى شأن مشاركته في يد أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، وإشتكي ليونيل ميسي من إصابة عضلية حدثت له في تدريبات الفريق قبل انطلاق الموسم، غاب علي إثرها عن المشاركة في لقاءت برشلونة أمام ريال بيتيس وأوساسونا وأتلتيك بيلباو وفالنسيا.

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ومن المؤكد أن يعلن فالفيردى قائمة برشلونة للقاء بوروسيا دورتموند غداً الاثنين قبل الرحيل إلي ألمانيا، وقد كان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أحرز 51 هدفاً وصنع 22 هدفاً خلال 50 لقاء شارك فيه بجميع المسابقات مع برشلونة بالموسم المنصرم.

والجدير بالذكر أن برشلونة تمكن من تحقيق فوزاً كبيراً علي فالنسيا بنتيجة 5 – 2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس بملعب “كامب نو”، خلال مباريات الجولة الـ4 من عمر مسابقة الدوري الأسباني “الليجا”.