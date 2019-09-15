الصحافة تحتفل بصدارة الإنتر لترتيب الدوري الايطالي

نجح نادي الإنتر في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 9 نقاط، متغلباً علي يوفنتوس الذي وقع في فخ التعادل السلبي أمام فيورنتينا، وبذلك التعادل أصبح اليوفتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن الإنتر.

غلاف صحيفة الكوريري ديللو سبورت

وعلقت صحيفة “الكوريري ديللو سبورت”، “سينسي فقط.. إنتر يتفوق ويوفنتوس يهتز.. لاعب الوسط الرائع يهزم أودينيزي بهدف من ضربة رأسية متقنة ويحقق الفوز الثالث علي التوالي للإنتر بجداراة وإستحقاق .. يوفنتوس يتخلي عن القمة بعد قرابة العامين.. وطرد دي بول لاعب أودينيزى نقطة تغيير”.

غلاف صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت

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أما عن صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” فكتبت، “ترى كونتي.. البطل سينسى يضع إنتر في القمة.. أودينيزى بـ 10 لاعبين يعلن الاستسلام.. النيراتزوري سيتمسك بالصدارة بعد الإنتصار الثالث علي التوالي”.

غلاف صحيفة توتو سبورت الإيطالية

فى حين عنونت صحيفة “توتو سبورت”، “سينسي المرعب ..انتر في الصدارة!.. لاعب الوسط ينجح في مباراة أودينيزي الذي دفع ثمن طرد اللاعب دي بول في شوط المباراة الأول”.