يوفنتوس يفتقد كوستا ضد أتلتيكو مدريد بدورى أبطال أوروبا

جاءت نادى يوفنتوس ضربة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، حيث انالبرازيلي جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا، سيغيب عن لقاء أتلتيكو مدريد بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ ضد فيورنتينا في اللقاء الذي جمع بين الفرقين مساء أمس السبت، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي فيما بينهما بالجولة الثالثة من الكالتشيو، هذا بحسب ما نشره موقع “كالتشيو ميركاتو”.

وتابع الموقع أن اللاعب البرازيلي يشتكي من إصابة في العضلات، لذلك فأن فترة عدم الدفع به مع الفريق الإيطالي لن تقل عن شهر علي الأقل، ومن المرجح أن تستمر لفترة أطول، ​​​​​​​وكان كوستا تعرض للإصابة في أولي دقائق لقاء فريقه أمام فيورنتينا أمس السبت، بالجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي، خرج علي إثرها من المباراة بعد مرور سبع دقائق فقط.