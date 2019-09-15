الترجي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا في تشاد

سيخوض نادي الترجي التونسي رحلة الحفاظ علي لقبه في دوري أبطال أفريقيا، عندما يكون ضيفاً علي إليكت سبورت التشادي، في الرابعة والنصف عصر اليوم في “ذهاب” دور الـ 32.

وجاءت قائمة الترجي للقاء اليوم وفقاً لموقع “تونس الرقمية”، فضمت كلاً من:

رامي الجريدي – معز بن شريفية –صدقي الدبشي – محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – خليل شمام – إيهاب المباركي – سامح الدربالي – إلياس الشتي – شمس الدين الذوادي – كوامي بونسو – حسين الربيع – يوسف المصراتي – عبد الرؤوف بن غيث – محمد علي بن رمضان – محمد أمين المسكيني – رائد الفادع – أنيس البدري – فادي بن شوق – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا – طه ياسين الخنيسي.

ونجح الترجي التونسي أن يكون بطلاً لأخر نسختين من هذه البطولة بطولة “دوري أبطال أفريقيا”، ويستعد الترجي لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الحالي، ويريد الترجي تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، إما عن لقاء اليوم يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية لتزود من حظوظه في التأهل لدور المجموعات قبل المشاركة في مباراة الإياب بعد أسبوعين بملعب “رادس”.