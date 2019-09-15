ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

الثنائي تامى إبراهام مهاجم تشيلسي والأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف فريق مانشستر سيتي، يتقاسما صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف لكل منهما، بعد نهاية لقاءت السبت من الجولة الخامسة للمسابقة، وسجل أجويرو هدفا في هزيمة فريقه مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي، بنتيجة 3 – 2، بينما سجل ابراهام 3 أهداف “هاتريك”، في انتصار تشيلسي علي ولفرهامبتون بنتيجة كبيرة وهي 5 – 2.

وفي المركز الثالث حل هداف نورويتش سيتي النجم تيمو بوكي برصيد 6 أهداف، بعدما أحرز هدف في مرمي السيتي، ثم جاء في المركز الرابع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي برصيد 5 أهداف، وتساوى 3 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم الفرعون المصري محمد صلاح ورفيقه في نفس الفريق السنغالي ساديو مانى بجانب أشلى بارنز هداف نادي بيرنلي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد إنتهاء مباريات السبت: