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محمد النني يتفوق علي لاعبي بشكتاش في الظهور الأول بالدوري التركي

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محمد النني لاعب وسط منتخب مصر تمكن من تحقيق رقماً مميزاً في أول ظهور له مع نادي بشكتاش أمام غازي عنتاب في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، خلال مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، ووفقاً لما ذكره موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في وضع إحصائيات كرة القدم، تصدر محمد النني قائمة اللاعبين الأكثر دقة في التمريرات بنادي بشكتاش، بعدما مرر  57 تمريرة خلال حضوره في مباراة غازي عنتاب وصلت نسبة دقتها 98%.

وهزم بشكتاش في أول لقاء للنجم المصري محمد النني بنتيجة 3-2، ليقف رصيده عند 4 نقاط ليسقط علي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، فيما حصل النجم المصري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57 لاعتداءه علي الخصم بدون كرة.

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