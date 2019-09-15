تشيلسي يسحق وولفرهامبتون خمسة مقابل 2 في الدوري الانجليزي

تمكن نادي تشيلسي من تحقيق فوزاً عريضاً علي نظيره وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيمت علي ملعب “مولينيو” خلال منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأنجليزي الممتاز.

واستطاع المهاجم الشاب تامي أبراهام نجم مباراة اليوم دون منازع بعد أن أحرز 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 34، 41، و55، فيما دون تومري الهدف الأول في الدقيقة 31، وماسون ماونت في الوقت الإضافي، بينما سجل هدفي وولفرهامبتون أبراهام باليران الصديقة بالدقيقة 69، وباتريك كوتروني في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

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وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي أبراهام برصيد 7 أهداف متغلباً علي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بفارق هدف واحد، فيما إستطاع تامي إبراهام نجم تشيلسي بتحقيق الوصول إلي إنجاز كريستيانو رونالدو وديلي آلي بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وبذالك النتيجة ازداد رصيد تشيلسى إلي 8 نقاط في المركز السادس، فيما تركز وولفرهامبتون في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.