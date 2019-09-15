فوز ساحق بروسيا دورتومند علي فريق بايرن ليفركوزن

تغلب بوروسيا دورتموند، علي ضيفه فريق باير ليفركوزن برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب “سيجنا ايدونا بارك”، خلال مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الألماني.

حيث أحرز رباعية فريق بوروسيا دوتموند في مرمي باير ليفركوزن، كلا من ماركو رويس هدفين، باكو ألكاسير، ورافائيل جوريرو لكل منهما هدف، في الدقائق 28، 50، 83 و 90 من زمن المباراة، واستطاع أسود الفيستيفاليا تعويض خساراة المواجهة الماضية، أمام نادي يونيون برلين بنتيجة 3 – 1، وقبل اللقاء المنتظر أمام برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء القادم في دوري أبطال أوروبا

وبذلك الفوز تصدر دورتموند جدول الدوري الألماني بشكل مؤقت، برصيد 9 نقاط، متغلباً علي لايبزيج بفارق الأهداف والذي سيخوض مواجهة بايرن ميونخ بعد قليل.