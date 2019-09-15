شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة الدولى يستضيف قمة الدورى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن إقامة قمة بطولة الدورى فى الأسبوع الرابع بين الأهلى والزمالك، على استاد القاهرة الدولى، وذلك فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى على أن ينطلق اللقاء فى الثامنة مساءً يوم 19 أكتوبرالمقبل.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، 24 من شهر يناير المقبل، موعدًا لنهاية الدور الأول من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان جداول البطولة بشكل رسمى من قبل لجنة المسابقات.

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ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى استاد جهاز الرياضة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجارى.

وسيقام اليوم الختامى فى هذا الدور يوم 24 من شهر يناير المقبل وسيقام خلاله 3 مباريات وهم طنطا مع إنبى ونادى مصر مع سموحة ووادى دجلة مع المصرى البورسعيدى.