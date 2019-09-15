شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن طاهر يدعم محمد أبو جبل بعد ثنائية جينراسيون فوت السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض، فى التشكيل الأساسى لمباراة الأبيض وجينراسون فوت السنغالى، التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، لتكون ثانى مبارياته الرسمية التى يشارك فيها مع الأبيض منذ عودته لصفوف الفريق حيث ضم الزمالك الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى، لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود جنش، حارس مرمى الأبيض للإصابة وخضوعه لعملية جراحية فى وتر أكيلس، وذلك بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس أثناء مشاركته فى تدريبات منتخب مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، وخرج منها الفراعنة من دور الـ 16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

أبو جبل شارك لأول مرة مع الزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ولم تستقبل شباكه أى أهداف، بعد فوز الأبيض بستة أهداف دون رد، فى المباراة الأولى التى تولى قيادة الصربى ميتشو.

أما ثانى مشاركات أبو جبل فكانت فى مباراة الأمس أمام بطل السنغال وفشل حارس الزمالك فى الحفاظ على نظافة شباكه بعدما استقبل هدفين، فى المباراة التى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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فى المقابل، شهد الموسم الماضى، مشاركة أبو جبل مع ناديه السابق سموحة فى 33 مباراة بالدورى الممتاز، استقبل خلالهم 38 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات، فيما حصل على إنذارين.

وحرص أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك على الحديث مع أبو جبل عقب مباراة جينيراسيون فوت والشد من آزره ودعمه بعد استقبال هدفين فى لقاء بطل السنغال بعد الانتقادات التى وجهت للجهاز الفنى للفريق عقب الدفع به على حساب عواد الذى أكد الجهاز الفنى إنه لم يكن جاهز من الناحية الطبية.