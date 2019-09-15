شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم بعد التتويج بذهبية كأس العالم للجمباز: أحلى احساس فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب على أبو القاسم لاعب منتخب مصر للجمباز عن سعادته بعد التتويج بالميدالية الذهبية اليوم خلال مشاركته في منافسات جهاز الحلق ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في فرنسا.

وأكد أبو القاسم فى تصريحات من فرنسا أن التتويج بالميدالية الذهبية أحلي احساس فى الدنيا، وهذا نتيجة جهد كبير خلال الفترة الماضية من اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين واللجنة الفنية.

وأضاف: الجهاز الفني والحمد لله وصلنا لتحقيق أهدافنا ، والتتويج خطوة كبيرة، قبل المشاركة فى بطولة العالم فى شتُوتجارت بألمانيا.

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ووجه أبو القاسم الشكر إلى كل من دعمه خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى هذا الإنجاز لأول مرة في تاريخ الجمباز المصري.

وجاء اللاعب المصري في المركز الأول برصيد 14.950 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 14.930 نقطة، وفي المركز الثالث لاعب المنتخب الياباني ب14.600 نقطة.

يذكر أن اللاعب حقق مؤخرا أيضا فضية بطولة كأس العالم بالمجر، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة اللاعب علي أبو القاسم واللاعبة ماندي عصام والمدربين زكريا محي الدين ودايموند ليجونز، بالإضافة إلى الحكام ياسر زايد ورضوى الجوهري.