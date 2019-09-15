شكرا لقرائتكم خبر عن 24 سبتمبر الموعد الأقرب لمواجهة الزمالك والاتحاد فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن 24 من شهر سبتمبر الجارى الموعد الأقرب لمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز.

ويعد هذا الموعد هو الأقرب لمباراة الزمالك مع زعيم الثغر فى ظل ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة مع الأهلى يوم الجمعة المقبل 20 من شهر سبتمبر الجارى، حيث يرتبط الأبيض أيضاً بلقاء العودة مع جينيراسيون فوت السنغالى يوم الأحد 29 سبتمبر الجارى فى إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذى أقيم بالأمس فى السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

Advertisements

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال فى الخامسة مساء غد الاثنين، لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران، حيث ستتوجه بعثة أبناء ميت عقبة فى الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد إلى أديس أبابا عبر الخطوط المغربية ثم ستصل إلى القاهرة فى الخامسة مساء الغد على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات بعد غد، الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد برج العرب.

ويرتبط الاتحاد السكندرى بمواجهة مع العربى الكويتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى أيضاً فى البطولة العربية للأندية، وفاز الاتحاد على الفريق الكويتى على أرضه فى الذهاب بهدف دون رد ليسهل من مهمته فى العودة، لذلك وفقا لمصدر بالزمالك فإن الموعد الأقرب لمباراة الفريقين بالدورى 24 من الشهر الجارى، وهو الموافق يوم الثلاثاء بعد القادم وينتظر الناديان إخطارا رسميا من لجنة المسابقات بشأن المسألة.