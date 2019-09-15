19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل، بعد إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمى.
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى سموحة بينما سيلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى وسيلتقى القطبان يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع فى بطولة السوبر المصرى.
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