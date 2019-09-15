شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو ينافس على البرونزية ببطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة من منافسه الكوبى فى نصف نهائى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان ، ومن المقرر أن يلعب غدا على الميدالية البرونزية فى البطولة التى تستمر حتى 18 من الشهر الجارى .

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وتأهل محمد إبراهيم كيشو إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بعد أن وصل إلى منافسات دور نصف النهائى ، ليحتل المركز الرابع بالبطولة ، والتى يصعد منها أصحاب المراكز الستة الأولى إلى الأولمبياد

تضم قائمة منتخب مصر فى البطولة خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى

ومن المنتظر ان يخوض الثنائى هيثم فهمى و عبد اللطيف منيع منافسات البطولة غدا ، حيث يلعب فهمى مع لاعب كولومبيا ، و يخوض منيع المنافسات مع لاعب اليابان .