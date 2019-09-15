شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على بطل زنجبار 4 / 1 بالكونفدرالية.. ووادى يسجل "هاتريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصري فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم ً باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و 41 و 50 " هاتريك " وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33 .

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بدأ المصرى مباراة مالندى بتشكيل، مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى ، وتواجد على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واستن اموتو.

واستحوذ لاعبو المصرى على معظم مجريات المباراة وكانو الأكثر خطورة على المرمى وتحديدا فى الشوط الأول الذى إنتهي بتقدم المصري 3 / 1 ،وأضاع لاعبو المصرى أكثر من فرصة هدف محقق، عن طريق محمود وادى، والذى وصل بالكرة إلى مرمى الفريق الزنجبارى، أكثر من مرة، إلا أنها خرجت بجوار القائم، ولم يكتف وادى بالتسديدة بل وصل إلى المرمى مرة أخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المصري سيطرته على اللقاء و نجح الضغط فى إحراز محمود وادي لهدفه الثالث " ليسجل أول هاتريك له مع المصري فى البطولة الأفريقية الكونفدرالية ، لتصبح النتيجة 4 / 1 ، ويهدأ اللقاء من قبل لاعبى المصرى ويلجأ للعب على الهجمات المرتدة ويهدر لاعبيه أكثر من 6 أهداف مؤكدة لينتهي اللقاء بفوز كبير للمصري 4 / 1.