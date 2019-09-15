شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يقود تشكيل المصرى أمام بطل زنجبار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، تشكيل الذى يخوض مباراة مالندى بطل زنجبار، بعد قليل باستاد عمان.

وضم تشكيل المصرى كلاً من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واستن اموتو.

ويعد سوء أرضية الملعب، أحد الأزمات التى يسعى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال للتغلب عليها، حيث ستقام المباراة على ملعب النجيل الصناعى، وهو ما سيسبب أزمة قوية للاعبين، خاصة فى ظل حرارة الجو المرتفعة الذى سيزيد من الضغوط والتأثير السلبى على اللاعبين داخل الملعب.