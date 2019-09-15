شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، أن الموسم المقبل سيشهد إدارة الحكام المصريين لجميع مباريات الدورى الممتاز، باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى.

وحدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انطلاق بطولة الدورى الممتاز يوم 21 سبتمبر الجارى، بمشاركة 18 نادياً.

وقرر اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، وتم مخاطبة أكثر من 8 دول أوروبية على رأسها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا لتعيين طاقم حكام للمباراة.

واستقر الاتحاد المصرى لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، بطلى مسابقتى الدورى والكأس لموسم 2017 ــ 2018 ، فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج، مناصفة بين الناديين "5 آلاف مشجع لكل فريق".

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وناشد الاتحاد المصرى لكرة القدم الجماهير الالتزام بالروح الرياضية وقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

ويطرح مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تذاكر مباراة السوبر المصرى، ليتم تحديد أماكن بيع التذاكر سواء بالقاهرة أو الإسكندرية.