باستثناء الأهلي والزمالك.. جميع مباريات الدوري بحكام مصريين رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع مباريات الدوري سوف تُدار بواسطة الحكام المصريين، باستثناء مباريات الأهلي والزمالك. وأعلنت لجنة الحكام بحثها عن طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 20 من شهر سبتمبر بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات رسمية "الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر بسبب أن طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك". Advertisements وأضاف "تم الاتفاق بين لجنة الحكام واللجنة الخماسية لإتحاد الكرة على أن جميع مباريات الدوري سوف تدار بواسطة الحكام المصريين". واختتم جمال الغندور تصريحاته قائلا "الاستثناء الوحيد من هذا الأمر مباريات الأهلي والزمالك معا، سوف يقوم بإدارتها حكام أجانب". وشهد الموسم الماضي، قيام لجنة الحكام بالسماح للأندية التي ترغب في استقدام طاقم حكام أجنبي لمباريات فريقها بالدوري أو الكأس، بتحمل القيمة المالية، بواقع 15 ألف دولار للحكم العربي، و25 ألف دولار لغير العربي.

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